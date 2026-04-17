Taekwondo Mondiali Junior Tashkent | manca la medaglia oggi ultima chance

Oggi si concludono i Campionati Mondiali Junior di Taekwondo 2026 a Tashkent. L’Italia ha partecipato a tutte le discipline, mostrando una presenza costante senza riuscire a conquistare medaglie finora. La giornata finale rappresenta l'ultima opportunità per gli atleti italiani di salire sul podio e ottenere un risultato ufficiale in questa manifestazione.

Nella giornata di oggi termineranno i Campionati Mondiali Junior di Taekwondo 2026. Il bilancio provvisorio ha visto l’Italia essere ccompetitiva in tutte le specialità, seppur ancora orfana di una medaglia. L’alto numero di iscritti ha innalzato il coefficiente di difficoltà tecnico, delineando un torneo molto combattuto con margini minimi. All’interno di questo scenario, la spedizione tricolore ha evidenziato una notevole continuità di rendimento. Il percorso degli azzurri ha visto cinque elementi spingersi fino ai quarti di finale, traguardo raggiunto da Vito Antonacci, Clio Sottile, Noemi Carboni, Anna Gertrud Gruber e Andrea Zappone. A testimonianza della bontà del progetto tecnico azzurro.🔗 Leggi su Sportface.it

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