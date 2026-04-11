Taekwondo Mondiali Junior a Tashkent | record di partecipanti e azzurri protagonisti

Dal 12 al 17 aprile si tiene a Tashkent il Campionato del Mondo Junior di taekwondo, con la partecipazione di 986 atleti provenienti da 115 paesi. L'Italia schiera una squadra completa e pronta a confrontarsi con le altre nazionali. La manifestazione vede un numero record di partecipanti e rappresenta un momento importante per il settore giovanile di questa disciplina.

Dal 12 al 17 aprile in Uzbekistan 986 atleti da 115 Paesi. L’Italia si presenta con una squadra completa e ambiziosa. World Taekwondo Junior Championships Tashkent 2026 si svolgeranno dal 12 al 17 aprile a Tashkent, all’interno del Martial Arts Sports Complex nella Olympic City. L’edizione 2026 si preannuncia da record con 986 atleti provenienti da 115 Paesi, oltre al World Taekwondo Refugee Team e alla rappresentativa World Taekwondo (Costa Rica). Superato il primato di 963 partecipanti registrato a Chuncheon 2024, segnale della crescita costante del movimento a livello internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Taekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di TashkentTaekwondo, Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo: al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di Tashkent.

Leggi anche: Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam