Tachigrafi non a norma e limiti ignorati | controlli sui mezzi pesanti a Bari raffica di sanzioni

A Bari, proseguono i controlli sui mezzi pesanti effettuati dalla Polizia locale insieme ai funzionari della Motorizzazione civile. Durante le operazioni, sono state riscontrate irregolarità relative ai tachigrafi e limiti di velocità, con diverse sanzioni elevate a carico dei conducenti. Le verifiche sono state concentrate su veicoli in transito nella zona, con particolare attenzione alla conformità delle attrezzature e al rispetto delle norme di sicurezza.