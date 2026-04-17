Tachigrafi non a norma e limiti ignorati | controlli sui mezzi pesanti a Bari raffica di sanzioni
A Bari, proseguono i controlli sui mezzi pesanti effettuati dalla Polizia locale insieme ai funzionari della Motorizzazione civile. Durante le operazioni, sono state riscontrate irregolarità relative ai tachigrafi e limiti di velocità, con diverse sanzioni elevate a carico dei conducenti. Le verifiche sono state concentrate su veicoli in transito nella zona, con particolare attenzione alla conformità delle attrezzature e al rispetto delle norme di sicurezza.
Proseguono a Bari i controlli della Polizia locale in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione civile. Nella giornata di oggi, 17 aprile, le attività si sono concentrate in particolare sui mezzi pensanti in circolazione in città.L'attenzione è stata rafforzata anche in seguito agli.🔗 Leggi su Baritoday.it
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