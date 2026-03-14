Riposi saltati e velocità oltre i limiti | controlli sui mezzi pesanti a Bari raffica di sanzioni

A Bari, polizia locale e funzionari della Motorizzazione civile stanno conducendo controlli sui mezzi pesanti, verificando il rispetto delle norme di sicurezza e le condizioni dei veicoli. Durante le operazioni sono state elevate numerose sanzioni a causa di riposi saltati e velocità oltre i limiti consentiti. Le verifiche proseguiranno nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle regole stradali.

Le attività congiunte di Polizia locale e Motorizzazione civile: 38 le multe elevate in un solo giorno. In alcuni casi sono scattati anche ritiro della patente e fermo amministrativo del veicolo Proseguono a Bari i controlli congiunti di polizia locale e funzionari della Motorizzazione civile per la sicurezza stradale. Nella giornata di ieri, 13 marzo, le attività si sono concentrate sulla circolazione dei mezzi pesanti. Numerose le violazioni accertate e contestate, legate in particolare al rispetto dei tempi di riposo, ma anche al superamento dei limiti di velocità. Complessivamente, sono stati dodici i camion sottoposti a controllo e 38 le violazioni accertate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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