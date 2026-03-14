Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Lecce, affermando di trovarsi bene a Napoli e annunciando che, al termine della stagione, ci saranno valutazioni con il presidente del club. Ha inoltre dichiarato di avere intenzione di proseguire la sua avventura sulla panchina partenopea. Le sue parole sono state trasmesse durante un'intervista su Dazn.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte svela sul futuro: «Qui sto molto bene, a fine campionato faremo delle valutazioni con De Laurentiis. Da parte mia c’è voglia di continuare»

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