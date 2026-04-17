Il portiere polacco del Barcellona ha dichiarato di non avere molto tempo rimasto nel club e ha affermato di essere sicuro di una cosa riguardo al suo futuro. In un’intervista recente, Szczesny ha parlato del finale di stagione e della sua permanenza in catalogna, sottolineando la sua soddisfazione di vivere con la famiglia in città. La sua esperienza nel club si avvicina alla conclusione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

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© Calcionews24.com - Barcellona, Szczesny annuncia: «Non mi resta molto tempo in questo club, ma sono sicuro di una cosa»

Szczesny is Barcelona's Only Defender

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