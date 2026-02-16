Meghan Markle non sfugge alle critiche per la foto di Lilibet con il padre Harry

Meghan Markle si trova al centro delle polemiche dopo aver condiviso una foto di Lilibet con il padre Harry. La fotografia, una delle più spensierate di Harry, mostra il principe che gioca con la figlia nel giardino di casa, mentre lei sorride e si aggrappa alle sue spalle. La bambina, che il 4 giugno compirà 5 anni, appare felice e sorridente, ma il modo in cui Meghan ha pubblicato lo scatto ha attirato commenti contrastanti.

L 'immagine è tra le più felici di Harry. Il principe gioca su un prato con in braccio la secondogenita Lilibet, che compirà 5 anni il prossimo 4 giugno. Postata da Meghan Markle il giorno di San Valentino, la foto mostra per la prima volta il viso – ma solo di profilo – della bimba, che porta il nome con cui era nota da piccola la regina Elisabetta. "Lili", come la chiamano in famiglia, porta dei palloncini rossi legati al polso. Ma il tenero messaggio che l'accompagna non ha impedito ai detrattori di accusare Meghan di ipocrisia.