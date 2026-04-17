Svizzera un video musicale in una grotta di un ghiacciaio

Da tv2000.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Svizzera sono state diffuse immagini di un concerto tenuto all’interno di una grotta di un ghiacciaio. Le riprese mostrano artisti che si esibiscono in un ambiente naturale, con le pareti di ghiaccio come sfondo. Il video è stato condiviso online, attirando l’attenzione per la location insolita e suggestiva. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulla data specifica dell’evento viene fornito nel servizio.

Dalla Svizzera arrivano le suggestive immagini di un concerto nel cuore di un ghiacciaio. Servizio di Letizia Davoli TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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