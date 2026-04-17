Svizzera un video musicale in una grotta di un ghiacciaio

In Svizzera sono state diffuse immagini di un concerto tenuto all’interno di una grotta di un ghiacciaio. Le riprese mostrano artisti che si esibiscono in un ambiente naturale, con le pareti di ghiaccio come sfondo. Il video è stato condiviso online, attirando l’attenzione per la location insolita e suggestiva. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulla data specifica dell’evento viene fornito nel servizio.