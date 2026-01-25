Spacciatore armato in una grotta minaccia i poliziotti con la pistola durante il blitz | VIDEO e FOTO

Durante un'operazione di polizia, un uomo di 24 anni, residente in Italia e con precedenti, è stato arrestato dopo aver opposto resistenza. Il soggetto, ritenuto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, è stato trovato armato in una grotta e ha minacciato gli agenti con una pistola durante il blitz. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro di droga e armi illegali.

Arrestato cittadino nordafricano di 24 anni, con precedenti di polizia, in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di arma clandestina e di sostanze stupefacenti.Gli agenti della squadra mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito dell’attività.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

