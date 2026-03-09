Le autorità svizzere hanno aperto un’indagine sulla strage di Capodanno a Crans Montana, coinvolgendo anche il sindaco del luogo. L’indagine riguarda le circostanze dell’evento e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte. La procedura penale si sta ampliando con nuovi accertamenti e l’iscrizione di ulteriori soggetti nel registro degli indagati. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Si allarga l’ inchiesta sulla strage di Crans Montana. Le autorità svizzere hanno iscritto nel registro degli indagati altre cinque persone oltre ai due coniugi proprietari del locale in cui si è sviluppato l’incendio, Jacques Moretti e Jessica Maric, l’ex funzionario del comune Ken Jacquemoud e il capo del servizio di sicurezza pubblica del comune Christophe Balet. Tra i nuovi indagati c’è anche il sindaco di Crans Nicolas Féraud. Gli altri sono Kévin Barras, ex consigliere con deleghe sulla sicurezza attualmente deputato supplente al parlamento cantonale, Pierre Albéric Clivaz, ex capo dei vigili del fuoco di Chermignon, comune poi fuso con Crans-Montana, Rudy Tissières, già addetto alla sicurezza di Crans-Montana, e Baptiste Cotter, attuale funzionario addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crans Montana, indagato anche il sindaco per la strage di Capodanno

Articoli correlati

Leggi anche: Nicolas Féraud: anche il sindaco di Crans-Montana è indagato per la strage dei ragazzi

Strage di Crans-Montana, indagato il sindaco per l’incendio di Capodanno costato la vita a 41 personeIl sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese nel corso delle indagini...

Ludovico, testimone della strage di CRANS-MONTANA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crans Montana

Temi più discussi: Crans-Montana, per la strage di Capodanno indagato anche il sindaco. E sui soldi di Moretti l'ombra del riciclaggio; Crans-Montana, è indagato anche il sindaco: ipotizzati gli stessi reati dei coniugi Moretti; Crans-Montana, indagato anche il sindaco; Crans-Montana, indagato anche il sindaco.

Crans-Montana, è indagato anche il sindaco: ipotizzati gli stessi reati dei coniugi MorettiSvolta nelle indagini per la strage di Crans-Montana dove persero la vita 41 giovani. Il sindaco della località valdese, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro ... ilmessaggero.it

Incendio Crans-Montana: indagato anche il sindaco Nicolas FéraudL'indagine sull'incendio di Crans-Montana si allarga: indagato anche il sindaco Nicolas Féraud insieme ad altri esponenti locali. mam-e.it

Nicolas Féraud, il sindaco di Crans-Montana, dovrà rispondere per i mancati controlli sulla sicurezza al Constellation, il locale dove la notte di Capodanno sono morte 41 persone - facebook.com facebook

#CransMontana, altri cinque indagati per la strage. C’è pure il sindaco Nicolas #Feraud #9marzo #iltempoquotidiano x.com