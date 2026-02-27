Strage di Capodanno a Crans-Montana l’Italia protesta | Indagini congiunte negate dalla Svizzera

Dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana, le famiglie delle vittime italiane protestano contro la Svizzera, che ha negato le indagini congiunte richieste dall’Italia. La tensione tra i due paesi cresce mentre le autorità italiane chiedono chiarimenti ufficiali. La vicenda ha scatenato reazioni di rabbia e dolore tra chi ha perso i propri cari durante la notte di festa.

Tensioni diplomatiche e rabbia delle famiglie delle vittime sono al centro delle proteste italiane dopo la strage della notte di Capodanno a Crans-Montana. TgCom24 ha raccontato il duro messaggio dell’Italia all’indirizzo delle autorità svizzere, criticando la mancata autorizzazione a costituire una squadra investigativa congiunta sull’incendio del bar “Le Constellation”, dove 41 persone sono morte e oltre cento sono rimaste ferite durante i festeggiamenti del 1° gennaio 2026. Nel servizio della rete all-news di Mediaset viene mostrato il momento in cui la delegazione italiana ha espresso il proprio disappunto per il rifiuto svizzero di creare un team investigativo congiunto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

