Via libera al piano per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani da candidare al bando regionale

La Giunta comunale ha approvato la candidatura di un progetto destinato a sviluppare tre hub urbani a Riccione, riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna. Il piano prevede interventi pubblici e azioni immateriali per valorizzare queste aree. La proposta è ora pronta per essere presentata al bando regionale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la riqualificazione degli spazi urbani.

Un importante passo avanti per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani. La Giunta comunale ha approvato la candidatura del progetto per gli interventi pubblici e le azioni immateriali che valorizzeranno i tre hub urbani di Riccione, già riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna: Riccione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bando regionale per finanziare gli hub urbani, Confesercenti propone il centro storico: "Così stimoliamo nuove aperture"Dopo Forlimpopoli e Meldola, anche Forlì punta al marchio regionale: "Se venisse concretizzato, rappresenterebbe un importante strumento per generare... Sviluppo del territorio. Dal consiglio di Coreglia via libera al piano operativoIl consiglio comunale di Coreglia Antelminelli, durante l’ultima seduta, ha approvato all’unanimità le osservazioni e le controdeduzioni al Piano... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Puglia. Indennità di Ps, via libera al piano di riparto di 44 milioni di euro; Montegallo, via libera al progetto di ripristino della strada comunale per la frazione Corbara |; Orso marsicano, via libera al Piano d’azione 2026-2028; Frosinone, Case di comunità e nuove apparecchiature: via libera al piano per l'edilizia sanitaria. Piana del Cavaliere-Alto Liri, svolta da 10 milioni: via libera al piano che cambia i servizi nei territori interniL'Aquila. La Strategia nazionale per le aree interne segna un passo decisivo per l’Abruzzo, con il via libera in Cabina ... marsicalive.it Milano, via libera al Pirellino: l’edificio sarà restaurato e destinato a soli ufficiArrivato il via libera per l'avvio del piano di restaurazione del Pirellino, gli ex uffici comunali di via Pirelli («P39») ... affaritaliani.it Primo via libera politico del Pe ad alzare la posta sul futuro Bilancio Ue: la commissione Budget ha approvato la relazione intermedia, che fissa le condizioni dell'Eurocamera per il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale. Nel testo negoziato si chiede un - facebook.com facebook Via libera della Camera al ddl sui reati agroalimentari. Aldo Mattia (FdI): più tutele contro le frodi e rafforzamento dei controlli a difesa del made in Italy. x.com