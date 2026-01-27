Piccoli golosi in festa a Nardò | da Baby Party uno speciale Nutella day

Il Nutella Day a Nardò si avvicina, offrendo un’occasione per famiglie e bambini di partecipare a una mattinata ricca di divertimento e dolcezza. L’evento, organizzato da Baby Party, si svolgerà il 31 gennaio e prevede attività pensate per i più piccoli e i loro genitori, creando un momento di condivisione e allegria in un’atmosfera colorata e accogliente.

NARDO' - Il 31 gennaio preparatevi a festeggiare il Nutella Day.in anticipo. Una mattinata speciale dedicata ai più piccoli (e ai grandi golosi) con una Baby Party coloratissima e super divertente.Dalle 8 alle 13, i bambini potranno giocare, divertirsi e gustare deliziose merende a base di.

