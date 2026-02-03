‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’ a CityLife piste di snowtubing gratuite | giorni e orari

Per tutto il mese di febbraio, Milano si trasforma in una vetrina degli sport invernali. A CityLife sono state allestite piste di snowtubing gratuite, aperte a grandi e piccini. I cittadini possono provarsi con questa attività, senza spendere un euro, durante gli orari stabiliti. L’obiettivo è far vivere l’atmosfera olimpica, avvicinando le famiglie alle emozioni dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Milano, 3 febbraio 2026 – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il cuore della città accoglie un’esperienza invernale pensata per avvicinare le famiglie allo spirito dei Giochi. Dal 4 al 22 febbraio, in Piazza Tre Torri, nel cuore di CityLife, prende vita il ‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, uno spazio temporaneo che porta l’atmosfera della montagna in città attraverso piste di snowtubing ad accesso gratuito, offrendo un’occasione di gioco, divertimento e scoperta per un pubblico ampio e trasversale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi c he accompagna Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di promuovere i valori Olimpici e Paralimpici, lo sport come strumento di partecipazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orari Approfondimenti su Milano Cortina 2026 A Milano arrivano le piste di snowtubing (gratis) A Milano arrivano le piste di snowtubing gratuite. Ciambelle gonfiabili e discese veloci: a Milano arrivano le piste di snowtubing A Milano, in piazza Tre Torri, si prepara una sorpresa per chi cerca divertimento invernale senza uscire dalla città. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: In occasione dei Giochi Invernali arriva a Milano Ice & Fun Milano Cortina 2026; Milano, a Citylife arriva Ice&Fun con le piste di snowtubing: scivoli e divertimento per i più piccoli; Le Olimpiadi Milano Cortina formato family; Milano Cortina 2026 e Lega Serie B insieme per iniziative negli stadi. ‘Ice & Fun Milano Cortina 2026’, a CityLife piste di snowtubing gratuite: giorni e orariIl cuore della città accoglie un’esperienza invernale pensata per avvicinare le famiglie allo spirito dei Giochi Olimpici ... ilgiorno.it Olimpiadi, a Milano apre ufficialmente Ice & Fun Milano Cortina 2026In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il cuore della citta accoglie un’esperienza invernale pensata ... sportmediaset.mediaset.it MILANO-CORTINA 2026 LIVE OPENING WATCH PARTY SPORTFOODDRINKSMUSICFUN - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.