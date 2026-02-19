Superbike GP Australia 2026 | orari prove libere tv streaming

Il Mondiale di superbike 2026 inizia con il Gran Premio d’Australia, che si svolge sul circuito di Phillip Island. La causa è la tradizione dell’appuntamento inaugurale nel calendario, sempre sullo stesso tracciato. La prima giornata di prove libere si svolge questo weekend, con orari fissati per permettere agli appassionati di seguire tutto in diretta tv e streaming. Il tracciato australiano attira molti tifosi e piloti, pronti a sfidarsi tra curve veloci e paesaggi spettacolari. La prima sessione si svolge domani mattina.

Scatta ufficialmente il Mondiale di superbike 2026. Si apre, infatti, il weekend del Gran Premio d'Australia che, come tradizione, si disputerà sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island, consueto primo appuntamento del campionato riservato alle moto derivate di serie. Quale sarà il programma della giornata? Come tradizione gli orari saranno prettamente notturni viste le 10 ore di differenza di fuso orario. Nella giornata di venerdì 20 febbraio vedremo le prime due sessioni di prove libere: FP1 alle ore 01.20-02.05, FP2 dalle ore 06.00 alle ore 06.45. ì Cosa dovremo aspettarci da questo esordio? La sensazione è che Nicolò Bulega, orfano di Toprak Razgatlioglu, potrebbe davvero dominare la scena per mettere le mani sulla tappa australiana e indirizzare subito la corsa al titolo.