LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | dominio tutto italiano Bulega vince davanti a Montella Baldassarri e Bassani!

Il GP d'Australia del 2026 si conclude con un dominio italiano, dopo che Bulega ha conquistato la vittoria davanti a Montella, Baldassarri e Bassani. La gara è stata caratterizzata da un ritmo veloce e una strategia vincente, che hanno permesso ai piloti italiani di emergere in una competizione molto combattuta. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue curve tecniche e condizioni climatiche variabili. La gara si è conclusa con un’esplosione di festa tra gli atleti italiani.

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: dominio tutto italiano, Bulega vince davanti a Montella, Baldassarri e Bassani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.37 L'inizio della stagione è tutto italiano con Bulega che vince agevolmente su Montella, Baldassarri e Bassani. Primo podio per Montella e Baldassarri. Grandissimo Surra nono dopo una dura battaglia con Gerloff. Petrucci limita i danni in decima posizione. Straordinaria rimonta di Oliveira che dall'ultimo posto sale in ottava, potrebbe essere proprio lui nel corso della stagione ad inserirsi nella corsa alle prime posizioni come Lecuona in ripresa su Ducati ufficiale. Caduto Bautista. 06.36 Ecco l'ordine di arrivo di gara-1: 11 BULEGA — 22 giri — LEAD — 1'30.