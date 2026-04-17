Sunclock presenta Nicole Moudaber | si esibirà al Country Club insieme a dj Vivona Vltra e Mendola

Sunclock annuncia un evento musicale al Country Club con l’esibizione di Nicole Moudaber, nota dj e produttrice internazionale. La serata vedrà anche la partecipazione di dj Vivona, Vltra e Mendola, che si alterneranno durante la notte. Nicole Moudaber è considerata una delle figure di rilievo della musica elettronica, apprezzata per il suo stile e la sua influenza nel panorama underground. L’evento si svolgerà prossimamente in una location dedicata agli appassionati di musica dal vivo.