Alex Warren si esibirà ai BRIT Awards 2026 insieme a Harry Styles Rosalía e molti altri

Alex Warren è l’ultimo artista ad aggiungersi alla lineup dei BRIT Awards 2026. La voce di Ordinary salirà sul palco della Co-op Live Arena di Manchester il 28 febbraio; il cantautore è nominato nella categoria International Song of the Year. Sarà la sua prima esibizione televisiva dai Grammy Awards, dove ha avuto alcune difficoltà tecniche durante la sua performance. Dopo la fine dello show, Warren aveva parlato della questione su Instagram con ironia, condividendo un video che mostrava ciò che, a suo dire, stava sentendo durante l’esibizione. “ Quando ti esibisci ai Grammy e tutto ciò che senti è questo nelle orecchie”, aveva scritto, accompagnando il messaggio con un audio distorto e fuori sincronizzazione del brano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

