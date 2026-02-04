Defected arriva a Palermo | Anane dj Vivona e Todd Terry al Country
Palermo si prepara a vivere una serata di musica con l’arrivo di Defected al Country. È la prima volta che il famoso evento internazionale si svolge in Sicilia, portando sulla scena artisti come Todd Terry, Ananè e dj Vivona. La serata promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dance, con un line-up di grande livello che già fa parlare di sé.
L'iconico party Defected arriva per la prima volta in Sicilia, al Country di Palermo, con Sunclock e una line-up di grande livello: Todd Terry, Ananè e dj Vivona. Un evento esclusivo presentato da Sunclock, in programma il 14 marzo, pronto a far vibrare la città al ritmo della house music.🔗 Leggi su Palermotoday.it
