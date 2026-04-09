I centri sociali hanno annunciato che si opporranno all’evento dei Patrioti europei previsto il prossimo 18 aprile a Milano, evento già autorizzato dalle autorità. La minaccia è stata comunicata pubblicamente, con l’obiettivo di impedire lo svolgimento dell’iniziativa. La questura ha confermato di aver già ricevuto la richiesta di autorizzazione e di aver predisposto misure di sicurezza adeguate. La situazione rimane sotto osservazione.

I centri sociali hanno rilanciato la propria minaccia per l’evento dei Patrioti europei a Milano del prossimo 18 aprile, già autorizzato. L’evento a cui parteciperà anche la Lega in piazza Duomo è finito nel mirino delle sinistre, che non condividendone i temi hanno chiesto che venisse bloccato. E forse perché si sentono legittimati dalla sinistra istituzionale, che come dimostra l’ordine del giorno del Pd a Palazzo Marino hanno chiesto al prefetto e alla questura di bloccare tutto, gli antagonisti hanno annunciato che saranno in piazza per ostacolare la manifestazione. “Nella nostra città non c'è spazio per fascisti e aspiranti dittatori, non c'è spazio per razzismo e segregazione, non c'è spazio per imperialismo, falsi miti e falsi dei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Accerchiamo Piazza Duomo”. La minaccia dei centri sociali all’evento della Lega

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