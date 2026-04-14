In Sudan, il conflitto che dura da più di tre anni continua a causare gravi conseguenze tra i bambini. Tra gennaio e marzo 2026, sono stati registrati 160 bambini uccisi e 85 mutilati. Inoltre, circa cinque milioni di minori sono sfollati e 4,2 milioni di bambini si trovano in condizioni di rischio di malnutrizione acuta. Questi dati sono stati diffusi dall’UNICEF, che denuncia il persistere della violenza e delle difficoltà nelle aree colpite.

Tra gennaio e marzo 2026 160 bambini uccisi e 85 mutilati. Cinque milioni di minori sfollati e 4,2 milioni a rischio malnutrizione acuta. Tre anni di conflitto: i bambini pagano il prezzo più alto. Dopo tre anni di guerra, i bambini in Sudan continuano a subire le conseguenze più gravi del conflitto. Tra gennaio e marzo 2026, secondo le notizie, almeno 160 bambini sono stati uccisi e 85 mutilati in tutto il Paese, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le vittime si concentrano soprattutto negli Stati del Darfur e del Kordofan, dove la violenza ha spinto le comunità al limite. Sfollamenti senza fine: oltre 5 milioni di bambini costretti a fuggire.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: in Sudan tre anni di guerra, bambini ancora sotto attacco

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