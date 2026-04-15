Dopo tre anni di guerra civile, la situazione in Sudan rimane bloccata. Il paese è diviso in due parti e le condizioni umanitarie sono gravemente peggiorate. L'attenzione internazionale si è ridotta e i negoziati sembrano essere in stallo. La popolazione affronta difficoltà quotidiane legate alla mancanza di servizi essenziali e alla continua instabilità. Nessun progresso concreto è stato registrato nelle trattative di pace, che sembrano essersi fermate.

Il paese è diviso in due, la situazione umanitaria disastrosa e l'attenzione sui negoziati è calata anche a causa della guerra in Medio Oriente Dopo tre anni, la guerra civile in Sudan è a un punto fermo. I negoziati sono andati a rilento e nell’ultimo mese, con l’attenzione internazionale concentrata sulla guerra in Medio Oriente, la pressione sulle parti per raggiungere un accordo è diminuita. Nel frattempo, la rete di alleanze si è allargata e altri paesi sono stati coinvolti, mentre la situazione umanitaria è catastrofica. Il principale fronte della guerra è fermo da mesi nella regione del Kordofan, che sta in mezzo. L’ultima grande città conquistata dalle RSF è stata al Fashir, a ottobre del 2025, dopo un violento assedio che ha svuotato la città.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dopo tre anni di guerra civile, in Sudan è tutto fermo

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