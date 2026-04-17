Successo al Vinitaly per Confagricoltura Latina

Si è conclusa la partecipazione di Confagricoltura Latina alla fiera Vinitaly 2026 di Verona, uno degli eventi più importanti nel settore vitivinicolo a livello internazionale. La presenza dell’associazione pontina si inserisce nelle celebrazioni dei settant’anni di attività, segnando un momento di rilievo nel calendario degli appuntamenti del settore. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi operatori e aziende, rafforzando i rapporti commerciali e promuovendo le produzioni locali.

Si è conclusa la partecipazione di Confagricoltura Latina a Vinitaly 2026 di Verona, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore vitivinicolo, che ha rappresentato una tappa significativa nel percorso dei 70 anni dell’associazione pontina. A Verona, Confagricoltura Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Confagricoltura Latina protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026Confagricoltura Latina sarà protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026, il principale salone internazionale dedicato al vino in programma a... Vinitaly: la sfida di Confagricoltura tra innovazione e mercati esteriDal 12 al 15 aprile, la città di Verona ospiterà il consueto appuntamento internazionale con il settore vitivinicolo, vedendo Confagricoltura... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Confagricoltura Latina protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026; Confagricoltura Latina al Vinitaly 2026; Vinitaly: Confagricoltura si conferma interlocutore di riferimento per il settore che oggi necessita di nuove strategie; Confagricoltura a Vinitaly tra scenari, consumi e valore filiere. Confagricoltura Latina a Vinitaly 2026 con 14 cantine e prodotti tipici di dieci aziende del territorioLATINA – Confagricoltura Latina sarà protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026, il principale salone internazionale dedicato al vino in programma a Verona, con un calendario di iniziative presso l ... radioluna.it Confagricoltura Latina protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026Gli eventi prenderanno il via domenica 12 aprile alle ore 12.00 con il talk Vini, territorio e identità. Settant’anni di Confagricoltura Latina, dedicato al rapporto tra viticoltura, paesaggio e com ... latinatoday.it Proseguono oggi gli appuntamenti di Confagricoltura Latina allo stand di @confagricoltura nazionale (Hall Area D 4.2). Ore 11.30 “Vino, clima e innovazione: la sfida sostenibile delle cantine pontine” Ore 16.00 “Tre terre, una rotta. Il racconto dei territori at facebook