Confagricoltura Latina protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026

Confagricoltura Latina partecipa anche quest’anno a Vinitaly 2026, il salone internazionale del vino che si svolge a Verona. Presso lo stand di Confagricoltura nazionale si svolgeranno diverse iniziative, con la presenza di 14 cantine associate. Sono previste degustazioni e momenti di approfondimento dedicati ai produttori e agli appassionati di vino. La partecipazione si inserisce nel calendario di eventi dedicati al settore vitivinicolo.

Confagricoltura Latina sarà protagonista anche quest’anno a Vinitaly 2026, il principale salone internazionale dedicato al vino in programma a Verona, con un calendario di iniziative presso lo stand di Confagricoltura nazionale, con 14 cantine associate protagoniste e degustazioni arricchite da.🔗 Leggi su Latinatoday.it Vinitaly: la sfida di Confagricoltura tra innovazione e mercati esteriDal 12 al 15 aprile, la città di Verona ospiterà il consueto appuntamento internazionale con il settore vitivinicolo, vedendo Confagricoltura... Sanremo e l’Argentario: Tommaso Ottomano presente anche quest’annoMonte Argentario, 27 febbraio 2027 – Anche quest’anno a Sanremo c’è un po’ di Tommaso Sabatini, in arte Tommaso Ottomano.