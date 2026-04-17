Subiaco e il ponte del Primo Maggio | riparte l’avventura outdoor sull’Aniene

A Subiaco è tornato operativo il centro “Vivere l’Aniene” con la riapertura della stagione dedicata alle attività outdoor. La struttura gestisce il Laghetto di San Benedetto e propone iniziative per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. La riapertura coincide con il ponte del Primo Maggio, segnando l’avvio di un nuovo periodo di attività lungo il fiume Aniene.

Cosa: Riapertura stagionale del centro “Vivere l’Aniene” con attività outdoor e gestione del Laghetto di San Benedetto. Dove e Quando: Subiaco (RM), Valle dell’Aniene e Parco dei Monti Simbruini; dal 1° maggio 2026. Perché: Un modello di turismo sostenibile che unisce sport estremi, relax e tutela del territorio a pochi chilometri dalla Capitale. Il risveglio della primavera nel Lazio porta con sé una delle notizie più attese dagli amanti dello sport all’aria aperta e del turismo lento: la riapertura ufficiale della stagione di Vivere l’Aniene. In occasione del lungo ponte del Primo Maggio 2026, lo storico centro rafting di Subiaco riaccende i motori — o meglio, rimette in acqua i gommoni — per inaugurare un anno che si preannuncia di grande cambiamento.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Subiaco e il ponte del Primo Maggio: riparte l’avventura outdoor sull’Aniene Notizie correlate Cade nel fiume e sparisce nel nulla: ore d'ansia a Subiaco, ricerche anche con i droni nell'AnieneUn uomo disperso tra le acque gelide dell’Aniene e la fitta vegetazione che costeggia il fiume. Pavia, riparte il ponte in via il Moro: fine del caos a Città GiardinoGli operai hanno dato il via ieri mattina ai lavori di assemblaggio e posa del ponte in via Ludovico il Moro a Pavia, segnando un punto di svolta per... Una raccolta di contenuti Ponte del 1° maggio 2026: riapre la stagione outdoor di Vivere l’AnieneSubiaco torna a scorrere al ritmo del fiume. Con il ponte del Primo Maggio prende ufficialmente il via la stagione 2026 di Vivere l’Aniene, realtà attiva da oltre vent’anni nel cuore della Valle dell’ ... adnkronos.com Ponte del 1° maggio 2026, Subiaco riapre la stagione outdoor: Vivere l’Aniene rilancia il turismo fluviale nel LazioTra rafting, natura e sostenibilità, torna protagonista il fiume Aniene a due passi da Roma Con il ponte del 1° maggio 2026 prende ufficialmente il via la ... gaeta.it