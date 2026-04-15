A Pavia, i lavori per il montaggio del ponte in via Ludovico il Moro sono iniziati ieri mattina. Gli operai hanno avviato le operazioni di assemblaggio, portando a termine le fasi che permetteranno di riaprire il collegamento nella zona di Città Giardino. Questa operazione segna la conclusione delle interruzioni che avevano creato disagi ai residenti.

Gli operai hanno dato il via ieri mattina ai lavori di assemblaggio e posa del ponte in via Ludovico il Moro a Pavia, segnando un punto di svolta per i residenti di Città Giardino. Il manufatto, oggetto di una manutenzione straordinaria pensata per garantire la sua tenuta nei prossimi settant’anni, arriva dopo un lungo periodo di stallo che ha pesato sulla mobilità locale. Un percorso rallentato tra spostamenti logistici e attese prolungate. La riapertura del collegamento sul Naviglio non è un evento improvviso, ma l’esito di una cronologia complessa iniziata nel luglio 2024 con la chiusura del vecchio passaggio. Le promesse di un ripristino già in autunno dell’anno scorso sono naufragate quando, a novembre, la struttura è stata rimossa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pavia, riparte il ponte in via il Moro: fine del caos a Città Giardino

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