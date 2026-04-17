Subdued Osit accelera l' espansione internazionale investe negli Usa
Subdued, marchio di Osit rivolto ai teenager, sta portando avanti un piano di espansione negli Stati Uniti. Recentemente ha aperto un flagship store nel quartiere di SoHo a New York, noto per il suo ruolo nel mondo del design e della moda. Questa strategia fa parte di un progetto più ampio volto a rafforzare la presenza del brand nel mercato internazionale.
Subdued, il brand di Osit che si rivolge ai teenager, accelera l'espansione internazionale con un piano strutturato sul mercato Usa e apre un flagship store a SoHo, il quartiere del design e della moda di New York. Per sostenere lo sviluppo nasce una filiale americana che sarà guidata da Lupo Sconciaforni e coordinerà le attività commerciali e la logistica. L'iniziativa segue il primo ingresso negli Stati Uniti, avvenuto a fine 2025 con uno negozio presso il Roosevelt Field Shopping Center di Garden City, il più grande centro commerciale di Long Island e il secondo dello stato di New York. Il piano di espansione prevede l'identificazione di nuove opportunità di crescita, tra la East e la West Coast, insieme al rafforzamento del canale e-commerce.🔗 Leggi su Lanazione.it
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