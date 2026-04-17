Subdued, marchio di Osit rivolto ai teenager, sta portando avanti un piano di espansione negli Stati Uniti. Recentemente ha aperto un flagship store nel quartiere di SoHo a New York, noto per il suo ruolo nel mondo del design e della moda. Questa strategia fa parte di un progetto più ampio volto a rafforzare la presenza del brand nel mercato internazionale.

Subdued, il brand di Osit che si rivolge ai teenager, accelera l'espansione internazionale con un piano strutturato sul mercato Usa e apre un flagship store a SoHo, il quartiere del design e della moda di New York. Per sostenere lo sviluppo nasce una filiale americana che sarà guidata da Lupo Sconciaforni e coordinerà le attività commerciali e la logistica. L'iniziativa segue il primo ingresso negli Stati Uniti, avvenuto a fine 2025 con uno negozio presso il Roosevelt Field Shopping Center di Garden City, il più grande centro commerciale di Long Island e il secondo dello stato di New York. Il piano di espansione prevede l'identificazione di nuove opportunità di crescita, tra la East e la West Coast, insieme al rafforzamento del canale e-commerce.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Subdued (Osit) accelera l'espansione internazionale, investe negli Usa

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