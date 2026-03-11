Vuoti cosmici | il nulla che accelera l’espansione

Nel vasto spazio ci sono enormi zone quasi prive di materia che sembrano contribuire all’espansione dell’universo. Questi vuoti cosmici sono aree dove la materia è estremamente scarsa e si estendono per grandi distanze. Gli scienziati studiano queste regioni per capire come influenzino il comportamento complessivo dell’universo. La loro presenza sembra avere un ruolo importante nel movimento generale delle galassie.

Le gigantesche regioni dello spazio quasi prive di materia ordinaria stanno agendo come motori di disgregazione dell'universo. Questa dinamica non è un'ipotesi astratta ma un processo fisico misurabile guidato dall'energia oscura, scoperta nel 1998. I dati indicano che il vuoto cosmico non è mai davvero vuoto, poiché i campi quantistici permeano ogni regione spaziale mantenendo un'energia di punto zero. La situazione attuale vede l'espansione accelerata dello spaziotempo dominare proprio in queste zone deserte, dove la resistenza gravitazionale è assente. Missioni spaziali come quella del satellite Euclid sono attualmente impegnate a mappare con precisione queste aree per svelare la vera natura di questa componente energetica dominante.