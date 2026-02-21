Enel investe $1 mld negli USA | 830 MW di solare ed eolico per più

Enel ha deciso di investire un miliardo di dollari negli Stati Uniti, puntando su progetti di energia rinnovabile. L’azienda realizzerà 830 megawatt di capacità tra solare ed eolico, rafforzando la presenza sul mercato nordamericano. La scelta mira a rispondere alla crescente domanda di energia pulita e sostenibile. I lavori inizieranno entro l’anno, con l’obiettivo di ampliare la produzione rinnovabile entro il 2025. La realizzazione di queste infrastrutture coinvolge diverse compagnie locali.

L'energia solare e quella eolica si rafforzano come pilastri della strategia di Enel, con un investimento di circa un miliardo di dollari negli Stati Uniti. L'operazione, che dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026, prevede l'acquisizione di impianti con una capacità installata di 830 MW, consolidando la presenza del gruppo nel mercato nordamericano e contribuendo agli obiettivi di crescita nel settore delle. Una nuova significativa spinta verso le energie per Enel, che concretizza un'importante operazione negli Stati Uniti. Il gruppo energetico italiano ha siglato accordi per l'acquisizione di un portafoglio di impianti eolici e solari, situati in territorio americano, per un valore di circa un miliardo di dollari.

