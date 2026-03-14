Israele legittima la violenza sessuale contro i palestinesi | archiviato stupro di gruppo a Sde Teiman
La Direttrice del Comitato contro la Tortura in Israele ha dichiarato che le accuse di violenza sessuale a Sde Teiman sono state archiviate nonostante la presenza di filmati che dimostrano i fatti. Nell'intervista, ha sottolineato come il sistema legale militare abbia mostrato segnali di collasso, lasciando intendere che le denunce di abusi siano state ignorate o non adeguatamente perseguite.
In un'intervista esclusiva, la Direttrice del Comitato contro la Tortura in Israele (PCATI) denuncia il collasso del sistema legale militare: "Le accuse di violenza sessuale a Sde Teiman sono state archiviate nonostante i video. Stanno dando ai soldati licenza di abusare dei palestinesi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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