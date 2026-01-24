Bergamo due anni in cella per omicidio Ma era innocente

A Bergamo, un uomo ha trascorso due anni in carcere per un omicidio che non aveva commesso. Dopo il riconoscimento dell’innocenza, il risarcimento ammonta a 134.181,58 euro, calcolato su 235 euro al giorno per 539 giorni di detenzione ingiusta. Questa cifra rappresenta il riconoscimento economico di un grave errore giudiziario, un importo che riflette la durata e la sofferenza del periodo di ingiusta detenzione.

Il risarcimento è freddo, aritmetico, impersonale: 134.181,58 euro. La formula è elementare: 235 euro al giorno per ognuno dei 539 giorni trascorsi dietro le sbarre da innocente. Una cifra che chiude un fascicolo amministrativo, non una ferita. L’origine di tutto è l’omicidio di Cosimo Enrico, insegnante di 58 anni, ucciso il 3 ottobre 2018 nella sua cascina di Entratico, nel Bergamasco. Un delitto feroce e ancora senza colpevole, nonostante anni di indagini e un processo arrivato fino in fondo. La prima ricostruzione parla di una violenza brutale: 23 coltellate e un incendio appiccato subito dopo per cancellare le tracce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

