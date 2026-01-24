A Bergamo, un uomo ha trascorso due anni in carcere per un omicidio che non aveva commesso. Dopo il riconoscimento dell’innocenza, il risarcimento ammonta a 134.181,58 euro, calcolato su 235 euro al giorno per 539 giorni di detenzione ingiusta. Questa cifra rappresenta il riconoscimento economico di un grave errore giudiziario, un importo che riflette la durata e la sofferenza del periodo di ingiusta detenzione.

Il risarcimento è freddo, aritmetico, impersonale: 134.181,58 euro. La formula è elementare: 235 euro al giorno per ognuno dei 539 giorni trascorsi dietro le sbarre da innocente. Una cifra che chiude un fascicolo amministrativo, non una ferita. L’origine di tutto è l’omicidio di Cosimo Enrico, insegnante di 58 anni, ucciso il 3 ottobre 2018 nella sua cascina di Entratico, nel Bergamasco. Un delitto feroce e ancora senza colpevole, nonostante anni di indagini e un processo arrivato fino in fondo. La prima ricostruzione parla di una violenza brutale: 23 coltellate e un incendio appiccato subito dopo per cancellare le tracce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, due anni in cella per omicidio. Ma era innocente

Omicidio Nada Cella, la sentenza: condannata a 24 anni Annalucia Cecere, due anni a SoraccoNel processo per l’omicidio di Nada Cella, la sentenza ha visto condannare Annalucia Cecere a 24 anni e Marco Soracco a due anni di reclusione.

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: 24 anni a Anna Lucia Cecere. Due a SoraccoLa Corte d'Assise di Genova ha emesso la sentenza dopo oltre 30 anni dall'omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ignoto 1, Processo Bossetti G.R. - IL PROCESSO; SECONDO LA STAMPA, RESOCONTO SINTETICO DEI GIORNALI

Argomenti discussi: Bergamo, in carcere per quasi due anni accusato di aver ucciso un professore. Ha ricevuto 134 mila euro; Bergamo, dona 2 organi a figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia; Padre dona due organi alla figlia di 7 anni: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia; Papà dona alla sua bimba due organi: è il primo doppio trapianto in vita in Italia.

Bergamo, in carcere per quasi due anni accusato di aver ucciso un professore. Ha ricevuto 134 mila euroL'indiano Surinder Pal, 63 anni, assolto, è tornato nel suo Paese. Ha ricevuto 235,82 euro per ogni giorno passato in carcere ... bergamo.corriere.it

Casa, lavoro e ascolto: così cambia la povertà a Bergamo. I dati della Caritas diocesana bergamasca a 50 anni dalla fondazione. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 24 gennaio. - facebook.com facebook

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. L’intervento, altamente complesso e innovativo, è stato realizzato lo scorso 18 dicembre all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Prot x.com