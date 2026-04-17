In un’intervista pubblicata recentemente, si è esplorato il rapporto tra arte, natura e cultura attraverso le esperienze di un artista che ha viaggiato tra Fabriano, Perugia e la Patagonia. Il dialogo ha toccato temi come il ruolo dell’arte nel pensiero e la connessione tra pratiche artistiche e ambienti diversi. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sui viaggi che hanno plasmato il suo percorso e le sue riflessioni sul significato della creatività.

Un filo invisibile ma potente ha unito Fabriano, Perugia e la Patagonia in un’intervista che ha intrecciato arte, natura, cultura e attualità globale. Protagonista il professor Fabio Marcelli, docente dell’Università degli Studi di Perugia, affiancato in collegamento internazionale dalla professoressa Liliana Di Masi, intervenuta dall’Argentina. Un confronto vivace e articolato, capace di spaziare dalla quotidianità – con il racconto dei sei gatti di razza ragdoll del professore, tra cui il celebre “Desiderio” – fino a riflessioni profonde sul ruolo dell’arte nella società contemporanea. Arte e animali: un legame millenario. Il cuore dell’intervista ha ruotato attorno al rapporto tra arte e mondo animale, una connessione che affonda le radici nelle civiltà più antiche.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Studiare l’arte è come la matematica: aiuta a pensare” – da Fabriano a Perugia passando alla Patagonia il dialogo con Fabio Marcelli

Notizie correlate

Fabio Marcelli, tra arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorsoIl docente dell’Università degli Studi di Perugia Fabio Marcelli sarà protagonista di un incontro live su Fast News Platform, dedicato al suo...

Fabio Marcelli ospite a “L’Approfondimento” su Fast News Platform il 17 aprileStorico dell’arte e ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia, Marcelli è professore aggregato di Storia dell’arte moderna e Storia...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Fabio Marcelli, tra studio dell’arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorso; Se vuoi la pace, prepara la pace: Vittoria Ferdinandi annuncia l’Umbria protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino; Implementazione ESG e CSRD nelle PMI, il 16 aprile il webinar della Camera di commercio; Fabio Marcelli tra arte medievale e ricerca umanistica | il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorso.

Fabio Marcelli, tra arte medievale e ricerca umanistica: il docente dell’Università di Perugia racconterà il suo percorsoIl docente dell’Università degli Studi di Perugia Fabio Marcelli sarà protagonista di un incontro live su Fast News Platform, dedicato al suo percorso ... laprimapagina.it

Martedì 21 aprile presenterò la mia proposta di rifondazione dell’ONU in occasione di un'iniziativa organizzata dal CRED, prestigiosa associazione di giuristi italiani ed internazionali guidata da Fabio Marcelli. È un’idea a cui lavoro da tempo e che potrebbe e - facebook.com facebook