Domenica 19 aprile, a partire dalle 9:30, gli studenti dell’istituto Giovanni da Castiglione si incontreranno in piazza del Collegio per una mattinata dedicata alla pulizia del quartiere di Porta Romana. L’iniziativa coinvolge gli studenti in attività di raccolta rifiuti e cura degli spazi pubblici, con l’obiettivo di valorizzare e mantenere in buono stato l’area cittadina. La giornata si inserisce in un’azione di sensibilizzazione sulla cura del territorio.

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 9:30, gli studenti dell’istituto Giovanni da Castiglione si riuniranno in piazza del Collegio per una mattinata dedicata alla pulizia e alla cura del territorio di Porta Romana. L’iniziativa, che coinvolgerà anche cittadini volontari, nasce dalla collaborazione tra l’istituto scolastico, il rione locale e il patrocinio del Comune, con l’obiettivo di intervenire direttamente sul decoro delle zone meno centrali e appariscenti del centro storico di Castiglion Fiorentino. Il valore della cittadinanza attiva tra scuola e comunità. L’impegno che vedrà protagonisti i giovani del liceo non si limita a un semplice intervento pratico, ma rappresenta un momento di formazione civica all’interno del tessuto sociale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti in azione: Porta Romana si riscopre con la pulizia civica

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