Una giovane studentessa di 23 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Roma, alla vigilia di un importante appuntamento universitario, la discussione della tesi di laurea presso la Luiss. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La procura ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Una giovane studentessa di 23 anni, Miriam Indelicato, è stata trovata morta nella sua abitazione a Roma alla vigilia di un appuntamento decisivo: la discussione della tesi di laurea presso la Luiss. La notizia ha suscitato forte attenzione nella capitale e nelle comunità siciliane dove la ragazza era conosciuta, lasciando aperti interrogativi sulle ultime ore della giovane. Secondo quanto ricostruito finora, l’allarme ha portato sul posto i soccorsi, intervenuti con rapidità. Tuttavia, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso. La vicenda è ora al centro degli accertamenti delle autorità competenti.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Miriam Indelicato trovata morta in casa: è shock

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