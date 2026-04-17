Studentessa trovata morta a Roma La 23enne aveva detto che si doveva laureare ma non era più iscritta all’università Indagini in corso

Nel quartiere Trieste di Roma, è stata trovata morta una giovane di 23 anni nell’androne del suo edificio. La ragazza aveva parlato di dover conseguire la laurea, ma non risultava più iscritta all’università. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scoperta è avvenuta giovedì 16 aprile, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Tragedia nel quartiere Trieste di Roma. Una studentessa di 23 anni è stata trovata morta ieri mattina, giovedì 16 aprile, nell’androne del palazzo in cui abitava. È stato il portiere a lanciare l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La polizia ha avviato le indagini: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la ragazza possa essersi suicidata, lanciandosi dalla tromba delle scale, ma al momento nessuna pista è esclusa. Il giallo sulla laurea. Dai primi accertamenti è emerso che aveva detto ai genitori – che nel frattempo avevano raggiunto Roma – che si sarebbe laureata proprio nel pomeriggio di giovedì all’università Luiss Guido Carli.🔗 Leggi su Open.online

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