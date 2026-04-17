È iniziata alla sede dell'Eliseo la Conferenza sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, alla quale partecipano leader di diversi paesi tra cui il primo ministro italiano, il leader laburista britannico e il presidente del partito di centrodestra tedesco. Durante l'incontro si discute di questioni legate alla sicurezza e alle rotte marittime della zona strategica. Intanto, nelle ultime ore, un ex presidente ha espresso forte disapprovazione sui social nei confronti dell’Italia.

Inclusi quelli in videocollegamento, a quanto si apprende, partecipano i rappresentanti di una cinquantina tra Paesi e organizzazioni internazionali. TRUMP – Nessun incontro chiarificatore con Papa Leone XIV. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ribadito la sua posizione: “Ho il diritto di non essere d’accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Pontefice possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo”. PAKISTAN – “Accolgo con favore l’annuncio del cessate il fuoco in Libano raggiunto grazie a sforzi diplomatici coraggiosi e sagaci guidati dal presidente Donald Trump”. Lo ha scritto in un post su X il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stretto di Hormuz: via alla Conferenza di Parigi, con Meloni, Starmer e Merz. Trump furibondo con l’Italia

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Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com