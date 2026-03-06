Trump all’Iran | Si arrenda Teheran | Non chiudiamo stretto di Hormuz | ma colpiremo ogni nave nemica Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La diretta

Il presidente ha invitato l’Iran a arrendersi, mentre Teheran ha risposto che non chiuderà lo stretto di Hormuz, ma avverte che colpirà ogni nave nemica. Nel frattempo, si svolge un vertice tra leader di diversi Paesi europei e il presidente francese, con l’obiettivo di coordinare azioni diplomatiche e militari in risposta all’escalation nel Medio Oriente. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Lavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare » in risposta all’ escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran. Questo emergerebbe, secondo Downing Street, nella telefonata tra i quattro leader d’Italia, Regno Unito, Germania e Francia, ovvero Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto su Truth che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non sulla « resa incondizionata » e solo dopo «la selezione di un leader o di leader bravi e accettabili». Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, telefonata Starmer, Meloni, Merz e Macron: cosa si sono detti. Trump chiede la resa. Sostegno di Hezbollah e Mosca a TeheranLa Russia starebbe fornendo all'Iran informazioni d'intelligence per aiutarlo a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, tra cui la posizione di navi da guerra e aerei americani. leggo.it

Si è svolto invece questa mattina un importante incontro fra il primo ministro inglese Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Giorgia Meloni - facebook.com facebook

Il premier inglese Keir #Starmer, la premier Giorgia #Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich #Merz e il presidente francese Emmanuel #Macron hanno concordato in una telefonata di lavorare insieme per "la diplomazia e il coordinamento militare" in risposta a x.com