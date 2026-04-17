Il governo italiano ha dichiarato la disponibilità a schierare unità navali nel stretto di Hormuz, a condizione di ottenere un’autorizzazione dal Parlamento. La proposta prevede l’impiego di navi militari italiane, in linea con le norme costituzionali del paese. La decisione viene comunicata pubblicamente e si basa su un impegno ufficiale, lasciando aperta la possibilità di intervenire in quella regione strategica.

« L'Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un’autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, all’Eliseo. "Su Hormuz va affermato un principio cardine del diritto internazionale" «La libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz - ha proseguito la Meloni - è una questione assolutamente centrale per l'Italia, per l’Europa, per la comunità internazionale nel suo complesso.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stretto di Hormuz, Meloni apre all’invio di navi italiane: "Pronti con autorizzazione parlamentare"

Notizie correlate

Hormuz, Meloni esclude invio navi italiane per militarizzare Stretto dopo 'no' di UK e Germania; sì a missione Aspides in Mar RossoIntervenuta al programma TV 'Quarta Repubblica', la premier ha rigettato la proposta trumpiana di inviare la Marina nello Stretto, allineandosi alle...

I governi europei garantiranno la navigazione nello Stretto di Hormuz (anche con navi italiane)I governi europei, tra cui l'Italia, insieme al Canada, in una nota congiunta, hanno fatto sapere che "contribuiranno a garantire la libertà di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meloni oggi a Parigi, Europa discute piano per Stretto di Hormuz; Vinitaly, Giorgia Meloni in visita: Riaprire lo Stretto di Hormuz per noi è fondamentale, l'Europa non sottovaluti questa crisi; Meloni va da Macron per riaprire Hormuz: il ruolo dei cacciamine europei; Stretto di Hormuz, oggi Meloni a Parigi: vertice con Macron, Starmer e Merz.

Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo ma con alcune limitazioni: l'Iran decide chi passa. Subito giù il prezzo del petrolio. Donald Trump esulta ... virgilio.it

Meloni a Parigi al vertice dei Volenterosi: «Libera navigazione di Hormuz è centrale, pronti a fornire le nostre navi». Macron: «Nessun pedaggio»Giorgia Meloni vola a Parigi e partecipa alla conferenza sul blocco a Hormuz, organizzata da Emmanuel Macron, con Keir Starmer e Friedrich Merz. Al centro, c'e una possibile spedizione ... ilgazzettino.it

Lo stretto di Hormuz riaperto al traffico commerciale, l’annuncio dell’Iran: «Per tutta la durata della tregua in Libano» - facebook.com facebook

Meloni domani a Parigi per il vertice sullo Stretto di Hormuz x.com