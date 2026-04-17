Stretta su coltelli e spaccio mentre i centri sociali feriscono sette carabinieri

Il decreto sulla sicurezza sta suscitando reazioni contrastanti, con alcune forze politiche che si oppongono alle nuove misure. Nel frattempo, si sono verificati incidenti nei centri sociali, dove sette carabinieri sono rimasti feriti durante interventi contro attività di spaccio e utilizzo di coltelli. Le autorità continuano a intensificare i controlli per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza pubblica.

È proprio vero. La sinistra non ha ancora fatto pace con il cervello. È la stessa storia successa con Donald Trump. Dopo aver passato un anno a dire che il premier, Giorgia Meloni, doveva prendere le distanze dal presidente Usa, adesso che lo ha fatto, la incolpano di voler interrompere i rapporti con l’America. Sulla sicurezza solita manfrina. Dopo averla messa in croce sul fatto che le nostre città sono invivibili e di non fare abbastanza per renderle sicure, adesso che il Senato approva il decreto Sicurezza, la sinistra si oppone e invece di preoccuparsi dei criminali che scorrazzano liberi per strada, pensa all’impatto che tale provvedimento avrebbe sulle carceri.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Stretta su coltelli e spaccio mentre i centri sociali feriscono sette carabinieri Notizie correlate Leggi anche: Colosseo e Trevi, stretta dei carabinieri: sette arresti contro borseggi e droga Leggi anche: Tutela agenti e stretta coltelli nel Dl, braccio di ferro su fermo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dl Sicurezza, il Governo allenta la norma sui coltelli: ecco quali si potranno portare con giustificato motivo; Dl Sicurezza, il Governo allenta la stretta sui coltelli: porto consentito con giustificato motivo; Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità; Dl sicurezza, stretta sui coltelli fuori casa: il governo prepara deroghe per evitare effetti su lavoro e hobby. Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novitàOk oggi dal Senato a una serie di emendamenti della maggioranza, tra cui correttivi su coltelli, norme più stringenti per il traffico di stupefacenti ... fanpage.it Dl Sicurezza, il Governo allenta la stretta sui coltelli: porto consentito con giustificato motivoObbligo di giustificato motivo. Dopo le critiche del settore montagna, il decreto prova a bilanciare sicurezza e uso legittimo. montagna.tv Cefalù, stretta contro gli incendi: pulizia dei terreni privati entro il 15 giugno La notizia qui e al link nel primo commento https://www.madoniepress.it/2026/04/16/cefalu-stretta-contro-gli-incendi-pulizia-dei-terreni-privati-entro-il-15-giugno/ - facebook.com facebook Stretta sui social in Europa, von Der Leyen: “Pronta l’app per verificare l’età” x.com