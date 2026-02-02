Tutela agenti e stretta coltelli nel Dl braccio di ferro su fermo

Il governo sta lavorando a un nuovo decreto che mira a rafforzare la tutela degli agenti di polizia durante le manifestazioni. Nel testo si parla di una maggiore protezione processuale per gli agenti e di misure più dure contro chi porta coltelli, con l’introduzione di un fermo preventivo per i sospetti manifestanti. La discussione tra le forze politiche è ancora aperta e si scontra su alcuni punti chiave, mentre i provvedimenti rischiano di accendere nuovi scontri in Parlamento.

Roma, 2 feb. (askanews) – Tutela processuale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo per i manifestanti sospetti. Sono le tre norme del pacchetto sicurezza, inizialmente previste nel disegno di legge, che dovrebbero confluire nel decreto legge. Gli approfondimenti giuridici proseguiranno da qui a mercoledì, quando in Consiglio dei ministri saranno varati entrambi i provvedimenti, e proseguirà probabilmente anche il braccio di ferro tra gli alleati. Il cosiddetto “fermo di prevenzione” che prevede “la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia di trattenere per non oltre 12 ore per gli accertamenti di polizia persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”, infatti, suscita perplessità in Forza Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Governo sta preparando due interventi legislativi in materia di sicurezza, uno relativo al decreto per il rafforzamento dell’ordine pubblico e la tutela degli agenti, e l’altro su misure contro la criminalità.

