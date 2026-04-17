Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di stress e burnout come rischi nascosti sul lavoro. Questi problemi non si manifestano con segni evidenti o incidenti immediati, ma si sviluppano nel tempo a causa delle pressioni e delle richieste quotidiane. Le situazioni di tensione prolungata possono influire sulla salute mentale e fisica dei lavoratori, anche senza che ci siano evidenti segnali di pericolo.

Non sempre il pericolo ha un volto evidente, non sempre è un macchinario difettoso, un cantiere insicuro o una procedura sbagliata: sempre più spesso, il rischio sul lavoro si insinua in modo silenzioso, invisibile, dentro le persone, è fatto di pressioni costanti, ritmi serrati, aspettative elevate. È lo stress che si accumula ogni giorno, fino a trasformarsi in qualcosa di più profondo e difficile da ignorare: il burnout. Riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un fenomeno legato al contesto lavorativo, il burnout non è semplicemente “stanchezza”: è una condizione complessa che nasce da uno stress cronico non gestito e che si manifesta con esaurimento emotivo, distacco mentale e riduzione dell’efficacia professionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stress e burnout, nuovi pericoli del posto di lavoro

Why Burnout at Work Is Getting Worse in the Age of AI and Remote Work with Dr. Guy Winch

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