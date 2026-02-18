Stress up comedy | stand up con burnout incluso

Luca Romanelli ha deciso di portare in scena uno spettacolo di stand-up comedy per parlare del burnout che molti vivono quotidianamente. La causa di questo show è la crescente pressione della società digitale, che si riflette nelle battute e nei personaggi creati dall’artista. Durante la serata, Romanelli utilizza monologhi e sketch divertenti per mettere a nudo i vizi e le virtù di una vita sempre più frenetica e connessa. A volte, lo spettacolo si svolge anche seduti, per sottolineare un ritmo meno incalzante e più riflessivo.

In questo Stand Up "ma non troppo" (a volte si sta anche seduti!) Luca Romanelli prende in giro – con monologhi, personaggi e qualsiasi altra cosa gli verrà in mente - vizi e virtù della frenetica società "smart" che ci siamo costruiti. In omaggio alienazione individuale, nevrosi, turbocapitalismo spicciolo e diritti negati.Così, per stare in allegria!Evento nell'ambito della rassegna "Fermata Teatro"Di e con Luca RomanelliCon la partecipazione di Andrea GamberiniDisegno luci: Noemy VillatoroIngresso soci Arci, prenotazione consigliata tramite il sito web di B 612.