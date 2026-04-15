Nasce il primo sindacato per la salute mentale sul lavoro parla il fondatore Giacomo Spinadin | Basta burnout mobbing e stress – L’intervista

È stato costituito il primo sindacato dedicato alla tutela della salute mentale dei lavoratori in Italia. Alla guida del nuovo organismo c’è Giacomo Spinadin, 27 anni e laureato in psicologia, che ha dichiarato di voler combattere problemi come burnout, mobbing e stress sul posto di lavoro. La nascita di questa associazione segna un passo importante nel panorama sindacale italiano, con l’obiettivo di promuovere un ambiente lavorativo più sano.

È nato il primo sindacato per la salute mentale sul lavoro in Italia. Il fondatore si chiama Giacomo Spinadin, ha 27 anni ed è laureato in psicologia. Se per le varie categorie di lavoratori esistono già sigle sindacali che tutelano i diritti contrattuali e, all’occorrenza, offrono supporto psicologico settoriale, non esisteva ancora un ente trasversale che mettesse al centro esclusivamente il benessere psichico, indipendentemente dal contratto o dalla mansione. Mobbing e ambienti tossici: la fine del malessere normalizzato in ufficio. Oggi i lavoratori pongono ai datori di lavoro nuove esigenze. Oltre allo straordinario non pagato e le ore di lavoro, c’è una galassia di criticità che per lungo tempo sono rimaste invisibili e in molti spazi di lavoro tuttora normalizzate.🔗 Leggi su Open.online

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