A quasi vent’anni dalla strage di Erba, un uomo coinvolto nel processo ha fatto una confessione che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto diverse persone e ha portato a un procedimento giudiziario lungo e complesso. La confessione, rilasciata recentemente, fornisce nuovi dettagli su quanto accaduto quella notte. La vicenda resta uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana.

A quasi vent’anni dalla strage di Erba, uno dei casi più discussi della cronaca giudiziaria italiana torna al centro dell’attenzione. L’eccidio avvenne l’11 dicembre 2006 nella palazzina di via Diaz, lasciando un segno profondo e duraturo nell’opinione pubblica. Le vittime e la ricostruzione dei fatti. Quel giorno furono uccise Raffaella Castagna, il piccolo Youssef Marzouk di due anni, la nonna Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini, quest’ultima morta dopo un’agonia dovuta alle gravissime conseguenze dell’incendio appiccato nell’appartamento. A salvarsi fu Mario Frigerio, rimasto ferito ma sopravvissuto e poi divenuto testimone centrale dell’inchiesta.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Strage di Erba, confessione shock di Olindo Romano: “Ecco la verità”

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