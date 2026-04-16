Strage di Erba Olindo Romano a Cinque Minuti di Vespa | ‘Confessione estorta siamo innocenti’

A quasi vent'anni dalla strage di Erba, Olindo Romano è tornato in televisione per replicare alle accuse, affermando di essere innocente e sostenendo che la sua confessione sarebbe stata estorta. Durante l'intervista, Romano ha ribadito che lui e la sua famiglia non sono stati coinvolti nell'episodio, suscitando nuovamente dibattito sulla vicenda. La sua posizione rimane quella di chi sostiene di essere ingiustamente accusato.

Olindo Romano torna in tv: ‘Non siamo stati noi’. A quasi vent’anni dalla strage di Erba, Olindo Romano torna a parlare e lo fa davanti alle telecamere, rilanciando una versione che continua a dividere: “Non siamo stati noi”. Condannato in via definitiva all’ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per l’omicidio di quattro persone – Raffaella Castagna, il piccolo Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini – Romano ha ribadito la propria innocenza nel corso di un’intervista andata in onda nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, in onda su Rai1, riaprendo un caso che, nonostante le sentenze, non smette di far discutere. “Ci dissero di confessare, era una strategia”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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