Addio a Maria Rita Parsi Caterina Balivo | Grazie per tutto quello che hai fatto

Vladimir Luxuria si commuove ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni. L’attrice e conduttrice ha detto di essere sconvolta e di averla vista appena tre giorni fa. La notizia ha colto tutti di sorpresa, lasciando senza parole amici e colleghi. Caterina Balivo ha scritto un messaggio di gratitudine, ricordando il contributo della psicologa e scrittrice. La sua morte apre un vuoto nel mondo dello spettacolo e della cultura.

(Adnkronos) – "Sono sconvolta, l'avevo vista 3 giorni fa". Così Vladimir Luxuria ospite oggi, lunedì 2 febbraio, a La volta buona ha commentato l'improvvisa morte di Maria Rita Parsi, scomparsa oggi all'età di 78 anni. In studio, visibilmente commossa Luxuria ha ricordato il loro ultimo incontro: "Mi aveva detto che aveva un dolore alla gamba, le avevo detto 'fatti vedere'. Lei mi ha risposto 'c'è il lavoro, ho tante cose. sì, mi faccio vedere'. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa". "Penso che in questo periodo storico – ha aggiunto Luxuria – in cui i bambini vengono uccisi e molestati, si è persa la voce di una donna che ha sempre difeso i diritti dei bambini con rispetto, intelligenza, cultura e preparazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta conosciuta in tutta Italia, si è spenta a 78 anni.

È scomparsa Maria Rita Parsi, una donna che ha dedicato la vita a far ascoltare i bambini agli adulti.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

