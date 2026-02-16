Federica Brignone ha scritto una pagina importante nella storia dello sport italiano, dimostrando il suo talento nelle discipline alpine e portando a casa numerose vittorie. La sua determinazione ha ispirato molti giovani atleti e ha rafforzato la reputazione dello sci azzurro a livello internazionale. Nell’ultima stagione, Brignone ha conquistato il podio in più occasioni, dimostrando di essere tra le migliori al mondo.

Anemoia è un termine inventato nel 2012 dal neologista americano John Koenig per descrivere la “nostalgia di un tempo mai vissuto”. È un termine che io, che sono del 1992, associo naturalmente alle imprese di Alberto Tomba. L’epica nazionalpopolare dell’attesa per la sua seconda manche, mentre tutta l’Italia si fermava e si piazzava sul divano subito dopo aver mangiato la lasagna della domenica, è un sentimento che nella mia esperienza si ricollega a qualcosa di più vicino, alle gare delle 14 di Formula 1 e MotoGP, o alle grandi finali di Wimbledon e del Roland Garros. Per chi come me ha avuto la sfortuna di non poter vivere il periodo d’oro di Tomba, l’attesa per la seconda manche del gigante femminile olimpico di ieri è stata un buon modo per immergersi nella macchina del tempo e ripescare quelle sensazioni collettive di qualche decennio fa. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il posto di Federica Brignone nella storia dello sport italiano

Giorgia Meloni ha elogiato Federica Brignone per il suo secondo oro in pochi giorni a Cortina d’Ampezzo, un risultato che rafforza la posizione dello sci alpino italiano.

Federica Brignone ha conquistato una nuova medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, facendo salire ulteriormente il suo record personale.

Il discorso di Federica Brignone in occasione della consegna del tricolore ai 4 alfieri olimpici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.