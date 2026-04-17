La violenza, spesso radicata in emozioni non gestite, può essere contrastata attraverso strumenti educativi fin dalla giovane età. Recenti studi evidenziano come l’alfabetizzazione emotiva aiuti a sviluppare la capacità di riconoscere e esprimere i propri sentimenti, riducendo così il rischio di comportamenti violenti. Questa strategia si inserisce in un percorso che mira a prevenire il fenomeno prima che sfoci in azioni dannose, affrontando le cause alla radice.

La lotta alla violenza non si combatte tra le mura dei tribunali o quando il danno è ormai irreversibile, ma ha radici molto più profonde e precoci. Il vero intervento preventivo deve partire dai nuclei familiari, dalle aule scolastiche e da ogni ambiente educativo dove viene insegnato — o talvolta trascurato — il linguaggio delle emozioni. L’alfabetizzazione emotiva rappresenta infatti un pilastro fondamentale per intercettare i segnali di disagio prima che degenerino in atti distruttivi. Il legame tra l’incapacità di nominare il sentire e l’esplosione del conflitto. Saper dare un nome preciso a ciò che si prova, come la gelosia, la paura, l’invidia, la frustrazione o la rabbia, costituisce uno strumento di difesa sociale estremamente potente, sebbene venga spesso scambiato per una moda passeggera o un lusso superfluo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop alla violenza: l’alfabetizzazione emotiva è l’arma segreta

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