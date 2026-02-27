Un nuovo approfondimento rivela come i Kampfschwimmer, unità specializzate di nuotatori militari, siano state al centro di operazioni segrete durante un passato complesso. Le istruzioni ricevute indicavano chiaramente l’obiettivo di sabotare infrastrutture strategiche, come i ponti, in situazioni di crisi. La loro attività, ancora oggi oggetto di analisi, si svolgeva in un contesto di tensioni e strategie militari.

" I ponti devono essere distrutti”. Era questo l’ordine categorico ricevuto da Heinrich Himmler in persona. Il Reichsführer delle SS assegnò un compito estremamente delicato ai Kampfschwimmer, i nuotatori da combattimento addestrati come gli incursori della Decima, nelle ultime battute dell’operazione Market Garden, il fallito tentativo degli Alleati di stabilire una testa di ponte in Olanda. Formati solo nell’ultimo anno della guerra, facendo tesoro delle informazioni sottratte al nemico, come quelle riguardanti i commando e i sommergibili tascabili della Royal Navy, ma soprattutto delle lezioni impartite dal principe Junio Valerio Borghese, comandante della Xª Flottiglia MAS, i Kampfschwimmer, letteralmente "nuotatori da combattimento”, rispondevano agli ordini del comando per le operazioni speciali della Kriegsmarine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kampfschwimmer: l’ultima arma segreta di Himmler?

