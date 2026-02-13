Da Fiumicino e Ostia a Roma, quasi 860 kg di droga sequestrati in 3 mesi Roma, 13 febbraio 2026 – Negli ultimi tre mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato complessivamente 854 chilogrammi di sostanze stupefacenti, impedendone la distribuzione nelle principali piazze di spaccio della Capitale. Il traffico era gestito da un’organizzazione che nascondeva la droga tra carichi di merce legale provenienti dal Nord Africa, con un metodo di occultamento che si stava affinando.

Roma, 13 febbraio 2026 – Negli ultimi tre mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato complessivamente 854 chilogrammi di sostanze stupefacenti, impedendone la distribuzione nelle principali piazze di spaccio della Capitale. L’attività, articolata in 134 interventi, ha portato alla denuncia di 86 persone per reati legati allo spaccio e al traffico, anche internazionale, di droga; 41 le persone arrestate. Sessantatré i consumatori trovati in possesso di modiche quantità per uso personale, segnalati alle competenti Prefetture. A dare la misura dell’azione sul territorio sono alcuni episodi emersi nel quadro dei controlli: all’aeroporto di Fiumicino è stato arrestato un passeggero brasiliano che aveva ingerito 33 ovuli di cocaina liquida.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su fiumicino ostia

Ultime notizie su fiumicino ostia

Argomenti discussi: Progetto S.T.Ar.T. Ostia, nuove tecnologie per tutela e fruizione del patrimonio archeologico di Fiumicino; Mareggiate, spiagge invase da rifiuti e detriti: l’allarme dei comitati sul litorale romano; Roma, unire trasporti e infrastrutture: ecco la ricetta per lo sviluppo; Boom di furti e rapine da Fiumicino al quartiere Montesacro: nove gli arresti solo lunedì 2 febbraio.

Da Fiumicino e Ostia a Roma, quasi 860 kg di droga sequestrati in 3 mesiLa guardia di finanza ha effettuato 134 interventi in totale: il lavoro ha portato alla denuncia di 86 persone per reati legati allo spaccio e al traffico ... ilfaroonline.it

Furti e rapine: raffica di arresti tra Roma, Ostia e FiumicinoDai negozi alle auto in sosta, controlli a tappeto della Polizia portano a nove arresti tra centro, periferie e litorale ... ilfaroonline.it

FIUMICINO ONLINE - ASL Roma 3, al via all'ospedale Grassi di Ostia il Servizio PACO (Punto Oncologico di Accesso e Continuità di Cura) attivo dal lunedì al venerdì, all'interno dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia ... Clicca qui per leggere l'articolo https://w - facebook.com facebook